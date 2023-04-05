اليمن يطلب من مصر استثناء رعاياه من الإجراءات الجديدة للإقامة

أعربت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، عن أملها في استثناء السلطات المصرية الرعايا اليمنيين من إجراءاتها الجديدة لتنظيم عملية الدخول والإقامة في مصر.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية، قال سفير اليمن لدى مصر، محمد مارم، خلال لقائه بمساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج إسماعيل خيرت، إن “اليمن حكومة وشعباً يعرب عن تقديره لكافة التسهيلات التي منحت لأبناء الجالية اليمنية خلال الفترة الماضية”.

وأضاف أن “اليمن يأمل في أن يتم إعادة النظر في الإجراءات الجديدة خاصة وأن معظم القادمين هم من محتاجي الرعاية الطبية من مرضى وجرحى، بالإضافة إلى النازحين من ويلات الحرب التي فرضها الحوثيون وتبعاتها على أبناء الشعب اليمني”.

وجدد السفير اليمني “التأكيد على موقف اليمن وقيادته السياسية الداعمة لمصر وقيادتها السياسية في كافة القضايا التي تهم الأمن القومي المصري الذي يمثل الركيزة الأساسية للأمن القومي العربي”، في إشارة إلى سد النهضة والنزاع المصري مع إثيوبيا بشأنه.

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من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية المصري، “موقف بلاده الدائم والثابت من قضية الشعب اليمني وشرعيته الدستورية”.

وكانت السفارة اليمنية في مصر، أعلنت إجراء السلطات المصرية تحديثات بشأن نظام الدخول والإقامة للوافدين من جميع الجنسيات بما فيهم اليمنيون، والمتضمنة اشتراط الحصول على تأشيرة دخول مسبقة أو موافقة أمنية للقادمين ضمن الفئة العمرية “16-50 عاماً”، أو حمل تقارير طبية من مستشفى مصري حكومي بالنسبة للوافدين لغرض العلاج.

وشملت الإجراءات المصرية منح اليمنيين إقامة مجانية لثلاثة أشهر حال التسجيل خلال أسبوع من الوصول، بدلاً عن ستة أشهر.

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وجاء الإعلان عن تلك الإجراءات، بعد نحو أسبوع من زيارة وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وإدلائه بتصريحات خلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن حسن، أكد فيها “تضامن الجمهورية اليمنية ودعمها لكل الخطوات التي تقوم بها الحكومة الإثيوبية بغية تحريك عجلة التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الذي ينشده الشعب الإثيوبي”.

وجرى تأويل تصريحات الوزير ابن مبارك، بأنها موقف داعم من الحكومة اليمنية لإجراءات إثيوبيا بشأن سد النهضة الذي فجر أزمة بين أديس أبابا والقاهرة، فيما يتعلق بحصة مصر من مياه نهر النيل.