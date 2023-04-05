موسكو: قرار واشنطن توريد أسلحة لكييف يهدف إلى تصعيد الأزمة وإطالة أمد الصراع

كما ستشمل المساعدات العسكرية الجديدة، بحسب البيان، أنظمة صواريخ “جافلين” مضادة للدبابات، وأنظمة رادار للدفاع الجوي، وشاحنات لنقل الوقود، و9 مركبات مزودة بمدافع عيار 30 مليمترا، لمواجهة الطائرات المسيرة.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.