الخارجية الروسية تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي في موسكو

وقالت الوزراة في بيان نشر عبر موقعها على الإنترنت: “في 4 نيسان/ أبريل، تم استدعاء القائم بأعمال الجمهورية الفرنسية في روسيا، جاي دارماديكاري، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم التعبير عن الاحتجاج شديدة اللهجة على التصريحات التي نشرتها السفارة على الشبكات الاجتماعية حول ما سمته “الفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية في بوتشا والمدن الأوكرانية الأخرى”.