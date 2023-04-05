ترامب يغادر محكمة مانهاتن في نيويورك… فيديو

غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب محكمة مانهاتن في نيويورك بعد جلسة توجيه الاتهامات إليه التي استمرت لنحو ساعتين.

القاهرة – سبوتنيك. جاء ذلك بعدما أفادت تقارير سابقة، اليوم الثلاثاء، أن السلطات المختصة في محكمة مانهاتن في نيويورك احتجزت ترامب لتوجيه اتهامات له.

© AFP 2023 / ED JONES الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محكمة نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محكمة نيويورك © AFP 2023 / ED JONES

وفي وقت سابق، اليوم، قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية: “دونالد ترامب رهن الاعتقال وينتظر اتهامات”.

وقال محامي ترامب إن جميع التهم الموجهة إلى الرئيس الأمريكي السابق تخلو من الحقائق، بينما قالت لائحة الاتهام ضده إنه متورط في مؤامرة لتقويض نزاهة انتخابات عام 2016.

© AFP 2023 / CURTIS MEANS الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محكمة نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محكمة نيويورك © AFP 2023 / CURTIS MEANS

ولفتت شبكة “سي إن إن” الإخبارية إلى قول ممثلي الادعاء إن “ترامب كان جزءا من خطة غير قانونية لقمع المعلومات السلبية – بما في ذلك دفعه بشكل غير قانوني مبلغا قدره 130 ألف دولار لقمع المعلومات التي من شأنها الإضرار بحملته الانتخابية”.

ووفقا للائحة الاتهام، فإن سبب ارتكابه جريمة تزوير السجلات التجارية كان جزئيا “للترويج لترشيحه”.

وقالت الشبكة الإخبارية إنه تم تحديد يوم 4 ديسمبر/ كانون الثاني المقبل لحضور ترامب شخصيا في جلسة استماع في نيويورك.

© AFP 2023 / BRYAN R. SMITH الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محكمة نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محكمة نيويورك © AFP 2023 / BRYAN R. SMITH

وقالت جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن السلطات الأمريكية تستعد لاحتمال حدوث اضطرابات، فيما يتعلق بمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق.