الأمم المتحدة: طالبان منعت الأفغانيات من العمل معنا في أرجاء البلاد

أعلنت الأمم المتحدة أن حركة طالبان منعت الأفغانيات الموظفات لديها و”الأساسيات” في مهمة توزيع المساعدات الإنسانية، من ممارسة عملهن في كافة أنحاء البلاد.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها، اليوم الثلاثاء، المتحدّث باسم منظّمة الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحافيين، بحسب “فرانس برس”.

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وقال المسؤول الأممي إنّ البعثة “أُبلغت بإصدار سلطات الأمر الواقع أمرا يقضي بمنع الموظفات المحليات لدى الأمم المتحدة من العمل”.

وأوضح أنهم أبلغوا من خلال قنوات مختلفة أن الحظر يسري في سائر أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن البعثة لم تتلق أي أمر مكتوب حتى الآن.

وأضاف أن مسؤولي المنظمة الدولية سوف يعقدون اجتماعا مع السلطات الأفغانية، يوم الأربعاء، في محاولة للحصول على “توضيح”.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الأفغانية، في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حظر عمل السيدات الأفغانيات في المنظمات غير الحكومية، على خلفية “شكاوى جدية” تتعلق بعدم احترام ارتداء الحجاب.

وعقب هذا الإعلان، قررت عدة منظمات غير حكومية، بما في ذلك “لجنة الإنقاذ الدولية” (IRC) و”انقذوا الأطفال” (Save the Children) و”كير” (CARE) تعليق أنشطتها في البلاد، اعتراضا على القرار.

لكن في وقت لاحق تلقت المنظمات ضمانات من سلطات حركة طالبان، بأن النساء يمكنهن مواصلة العمل في القطاع الصحي، بحسب “فرانس برس”.