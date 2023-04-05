القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك بـ 96 مقذوفا خلال 24 ساعة

أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 17 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 96 مقذوفا مختلفة العيارات.

موسكو – سبوتنيك . وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر على صفحتها في “تلغرام”: “خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 17 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية .. وأطلقت 96 مقذوفا بعيارات مختلفة”.

وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية، في بانتيليمونوفكا وياسينوفاتايا، دونيتسك، يلينوفكا، ماكيفكا ويلينوفكا ونيكولسكوي.

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وأضاف المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أن معلومات وردت خلال اليوم الماضي أيضًا عن إصابة مدنيين اثنين في يلينوفكا ونيكولسكوي.

وفي اليوم السابق، تم تسجيل 19 عملية قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.