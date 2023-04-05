زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل بنما

ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل بنما ولم ترد تقارير فورية عن إصابات أو أضرار.
موسكو – سبوتنيك. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إنّ الزلزال وقع في الساعة 22.18 بالتوقيت العالمي (01.18 بتوقيت موسكو) على بعد 72 كيلومترا جنوب قرية بوكا تشيكا في شمال غرب البلاد وبعمق عمق 10 كيلومترات.
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل بنما
18 يوليو 2021, 11:42 GMT
ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، أو عن حجم الأضرار المادية، التي تسبب فيها الزلزال.
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