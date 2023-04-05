زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل بنما

موسكو – سبوتنيك . وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إنّ الزلزال وقع في الساعة 22.18 بالتوقيت العالمي (01.18 بتوقيت موسكو) على بعد 72 كيلومترا جنوب قرية بوكا تشيكا في شمال غرب البلاد وبعمق عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، أو عن حجم الأضرار المادية، التي تسبب فيها الزلزال.