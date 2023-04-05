هيئة شؤون الأسرى: القوات الإسرائيلية اعتقلت نحو 400 فلسطيني من المسجد الأقصى

أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين أن القوات الإسرائيلية اعتقلت حتى الساعة الخامسة من فجر هذا اليوم، نحو 400 فلسطيني من المسجد الأقصى.

القدس – سبوتنيك . وقالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، وفقًا لمحامي مركز معلومات وادي حلوة بالقدس، إن عدد الاعتقالات من الأقصى بلغ حتى الساعة الخامسة فجرًا بين 400-500 معتقل، جميعهم نقلوا بالحافلات إلى مركز “عطروت” الأمني الإسرائيلي للتحقيق معهم.

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وحسب المتابعة الأولية، سيتم الإفراج عن معظم المعتقلين بشروط أبرزها الإبعاد عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

يأتي ذلك بعد ليلة شهدت اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، حيث اعتدت على المعتكفين داخله.

واقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى فجر اليوم الأربعاء، وقاموا بالاعتداء بشكل وحشي على المعتكفين. وأسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.

وفي السياق قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية منعت الأطقم الطبية من الدخول إلى المسجد الأقصى لانتشال المصابين.

وأصيب ثلاثة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت باحات الأقصى وحاصرت المصلين داخل المصلى القبلي، وفق مراسل “سبوتنيك”.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة عدد من المعتكفين، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية عيادة المسجد، وسط أنباء عن إصابة خطيرة بالرأس جراء إطلاق جنود إسرائيليين للرصاص المطاطي.