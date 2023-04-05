أوستن يأمل أن تنضم السويد إلى حلف الناتو "في أقرب وقت ممكن"

أعرب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن أمله في أن تنضم السويد إلى “الناتو” على غرار جارتها “في أقرب وقت ممكن”.

واشنطن – سبوتنيك . وقال أوستن في بيان صدر في وقت يتزامن مع انضمام فنلندا إلى الحلف، إنه يعتزم السفر إلى السويد هذا الشهر لإجراء محادثات حول قضايا الأمن الإقليمي، فضلاً عن خطط البلاد للانضمام إلى حلف “الناتو”.

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وأضاف: “في هذا اليوم التاريخي، أنضم إلى جميع أعضاء الحلف في تحياتنا لفنلندا كعضو في الناتو.. سنواصل معًا العمل العاجل والحيوي لحلف شمال الأطلسي لدعم قوى الحرية وحماية كل شبر من أراضي الناتو وبناء عالم أكثر أمانًا”.