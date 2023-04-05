صواريخ من غزة تستهدف أهدافا إسرائيلية في غلاف القطاع تزامنا مع أحداث الأقصى

أفادت مصادر إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في مناطق غلاف قطاع غزة تزامنا مع أحداث الأقصى فجر اليوم.

القدس – سبوتنيك . وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه “بشكل أولي تم إطلاق 9 صواريخ من غزة في الساعة الماضية على دفعتين، تم اعتراض بعضها وسقط بعض منها في مناطق مفتوحة”.

هيئة شؤون الأسرى: القوات الإسرائيلية اعتقلت نحو 400 فلسطيني من المسجد الأقصى

وأضافت أن “دوي انفجارات سمع في المنطقة وتحديدا في منطقة مستوطنات غلاف غزة وبلدة سديروت ومعبر أيرز، حيث دوت فيها صافرات الإنذار، وأن منظومة القبة الحديدية اعترضت العديد منها”.

وفي السياق، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن ما يجري الآن في المسجد الأقصى المبارك جريمة غير مسبوقة ولها ما بعدها.

بدورها، حذرت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل من تجاوز الخطوط الحمراء في الأماكن المقدسة، وقالت إنها “ستؤدي إلى الانفجار الكبير”.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز والرصاص المطاطي عقب اقتحام القوات الإسرائيلي للمسجد القبلي في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية، فيما اعتقلت القوات العشرات منهم وقامت بتحويلهم إلى مراكز أمنية في المدينة، ووفق هيئة شؤون الأسرى اعتقلت القوات الإسرائيلية نحو أكثر من 400 فلسطيني من المسجد الأقصى.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن:

“قوات الاحتلال تمنع جميع طواقم الإسعاف من الدخول للمسجد الأقصى المبارك وتعتدي على طواقم الإسعاف”، وأضاف الهلال الأحمر بأنه “تم رفع درجة التأهب لدى مركز إسعاف القدس للدرجة القصوى واستنفار جميع طواقمها ومتطوعيها”.

وكشف الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أن “قوات الاحتلال اعتدت على سيارات الإسعاف وقامت بتكسير بعض منها أمام باب الأسباط في البلدة القديمة بالقدس المحتلة”.

إصابة عشرات الفلسطينيين عقب اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

وأفادت مصادر لوكالة “سبوتنيك” بأن “العشرات أصيبوا بحالات الاختناق جراء قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال وكدمات جراء الضرب بالهراوات داخل المسجد القبلي، عقب اقتحام قوات الاحتلال للمسجد وذلك لإخلاء المعتكفين فيه”.