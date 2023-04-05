تعزيز دبابات "تي 90" و"تي 80" الروسية بأنظمة الحماية المركبة "أرنا إم"

وشددت المؤسسة الحكومية على أنه من أجل تنفيذ الخطة من الضروري إجراء تحسينات تأخذ في الاعتبار خصائص جسم السيارة المدرعة”.

وأبدى المهتمون الأجانب بشراء هذه المعدات الدفاعية، لكن في المقام الأول لا بد من تلبية احتياجات الجيش الروسي، حيث تهدف هذه المعدات إلى الحماية من القنابل والصواريخ الموجهة ضد الدبابات.