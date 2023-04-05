تعزيز دبابات "تي 90" و"تي 80" الروسية بأنظمة الحماية المركبة "أرنا إم"

أعلنت شركة “روستيخ” للصناعات العسكرية، اليوم الأربعاء، أنها تعتزم تثبيت معدات دفاعية خاصة من طراز “أرينا إم” على دبابات “تي 80″ و”تي 90”.
وشددت المؤسسة الحكومية على أنه من أجل تنفيذ الخطة من الضروري إجراء تحسينات تأخذ في الاعتبار خصائص جسم السيارة المدرعة”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تتسلم مئات الدبابات الحديثة للعملية العسكرية الخاصة
29 مارس, 01:34 GMT
وأبدى المهتمون الأجانب بشراء هذه المعدات الدفاعية، لكن في المقام الأول لا بد من تلبية احتياجات الجيش الروسي، حيث تهدف هذه المعدات إلى الحماية من القنابل والصواريخ الموجهة ضد الدبابات.
ويحتوي “أرينا إم” على محطة رادار متعددة الوظائف ذات مناعة عالية ضد الضوضاء، والتي تكتشف الأهداف.
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