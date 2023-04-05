خبراء يحددون 6 فوائد تجنيها مصر بانضمامها إلى بنك التنمية لـ"بريكس"

وشدد عبده على أن “مصر لم تنضم لــ”بريكس”، ودائماً ما يحدث خلط في الأمور، لأنها خطوة صعبة بعض ‎الشيء، في ظل وجود دول قوية مثل روسيا والصين، الهند والبرازيل”.

وأوضح أن “انضمام دولة قوية اقتصادياً مثل السعودية، أمر محتمل، وكذلك الجزائر لما كشفت عنه من آبار للنفط والغاز، وبالتالي يصعب انضمام مصر لما تعانيه من معوقات اقتصادية”، على حد تعبيره.

ويذكر أنه منذ تأسيس مجموعة بريكس، في 2009، تسعى الدول الأعضاء فيها، ولا سيما روسيا والصين، إلى تطوير نموذج اقتصادي جديد ينهي هيمنة القطب الواحد، ويفتح الباب أمام استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب، واقترحتا بدء عملية توسيع مجموعة “بريكس”، لينضم إلى مشاورات “بريكس+” ممثلون عن الأرجنتين ومصر وإندونيسيا وكازاخستان ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة والجزائر والمملكة العربية السعودية والسنغال وتايلاند، كما تقدمت إيران في حزيران/ يونيو 2022 بطلب للانضمام.