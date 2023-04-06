حاملة طائرات بريطانية تصل إلى البحر المتوسط تسمح لمقالات "إف-35" بالتحليق فوق البحر الأسود

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، بأن حاملة الطائرات البريطانية “إتش إم إس كوين إليزابيث” ستنطلق إلى البحر المتوسط هذا العام بمزاعم محاولة “إظهار القوة العسكرية لبريطانيا ضد روسيا”.

وستبحر حاملة الطائرات البريطانية “إتش إم إس كوين إليزابيث” إلى البحر المتوسط ​​هذا العام في “عرض للقوة البحرية المصممة لردع العدوان الروسي”، بحسب الادعاءات.

وبحسب صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، فإن حاملة الطائرات ستقود مجموعة طائرات ضاربة في البحر الأبيض المتوسط ​​للمرة الرابعة خلال السنوات الأربع الماضية.

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ونوهت الصحيفة إلى أن نشر حاملة الطائرات هذه في البحر الأبيض المتوسط يمكن أن يسمح لمقاتلات “إف-35” التي على متنها “بالإقلاع منها والتحليق فوق البحر الأسود”.

وبينت الصحيفة أنه كان من المقرر نشر حاملة الطائرات البريطانية “إتش إم إس كوين إليزابيث”، في البحر المتوسط إلى جانب حاملة طائرات أخرى من نفس الفئة وهي “إتش إم إس برينس أوف ولف”، لكن الأخيرة لا تزال قيد الإصلاح.

تعطلت حاملة الطائرات “إتش إم إس برينس أوف ولف” بعد وقت قصير من مغادرتها الساحل البريطاني واضطرت للعودة إلى قاعدة “بورتسموث” البحرية.