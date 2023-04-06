الرئاسة التركية: يجب التوصل لاتفاق بين روسيا والغرب لإبعاد خطر حرب نووية

أنقرة – سبوتنيك. وقال كالين، في حديث لوكالة “الأناضول” التركية الرسمية، “هناك حاجة إلى اتفاق جديد بين روسيا والغرب، فإن كانت هناك إرادة لذلك يمكن تسوية بقية القضايا، أما إن لم تكن هناك إرادة فلن يكون أي وقف مؤقت لإطلاق النار مخرجًا من الأزمة. الحرب تتعمق وخطر نشوب حرب نووية يتزايد”.