صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة بعد إطلاق صاروخين

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة، بعد يوم من التوترات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

وقال الجيش في بيان نشره على “تويتر”: “تم رصد عمليتي إطلاق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. فشلت عملية إطلاق واحدة وسقطت في أراضي قطاع غزة وسقط صاروخ آخر في منطقة السياج الحدودي”.

בהמשך לדיווח על הפעלת התרעה, זוהו שני שיגורים משטח רצועת עזה לשטח ישראל. שיגור אחד כשל ונפל בשטח הרצועה ושיגור נוסף נפל במרחב גדר הגבול.

כתוצאה מהשיגורים הופעלה התרעה ביישומון פיקוד העורף בשטח פתוח בלבד — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 5, 2023

وفي وقت سابق اليوم، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، قائلا إنه سيجعلهم يندمون ويدفعون ثمنا باهظا على أي عمل يستهدف مواطني بلاده.

جاء ذلك خلال تفقده لبطاريات منظومة القبة الحديدية المنتشرة على طول الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، بعد ليلة متوترة أمس أطلقت خلالها الفصائل رشقات صاروخية تجاه المناطق المتاخمة للقطاع ردا على اعتداء الشرطة الإسرائيلية على مصلين بالمسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية.

وقال غالانت في تغريدة بحسابه على “تويتر”، “سنضرب كل من يحاول إيذاءنا وسنجعله يدفع ثمنا باهظا يدفعه للندم على أي عمل ضد المواطنين الاسرائيليين وجنود الجيش الاسرائيلي”.

وزير الدفاع الإسرائيلي على حدود غزة: سنضرب كل من يحاول المساس بنا ونجعله يندم

وصباح اليوم الأربعاء، أغار الجيش الإسرائيلي على ثلاثة مواقع وعدة نقاط عسكرية تابعة لحركة “حماس” في غزة ردًّا على إطلاق قذائف صاروخية نحو إسرائيل.

والليلة الماضية، اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، واعتدت على عشرات المصلين الذين اعتكفوا داخله، واعتقلت ما يزيد على 400 فلسطيني.

وأظهرت لقطات بثها ناشطون ووسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية عناصر الشرطة وهي تقوم بضرب المصلين بأعقاب البنادق والهروات، وإطلاق قنابل الصوت داخل المصلى بعد قطع التيار الكهربائي لإجبارهم على الخروج.