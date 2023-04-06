مركز المصالحة: مسلحون يحاولون اقتحام الأراضي التي يسيطر عليه الجيش السوري في إدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، مقتل جنديين سوريين اثنين وإصابة أربعة آخرين، بعدما حاول مسلحو جماعة “الحزب الإسلامي التركستاني” الإرهابية المحظورة في روسيا في محافظة إدلب في سوريا اقتحام الأراضي التي يسيطر عليها الجيش السوري.

وقال نائب رئيس المركز أوليغ غورينوف، في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء: “في منطقة كفكابا بمحافظة إدلب، حاول مسلحون من جماعة” الحزب الإسلامي التركستاني “الإرهابي اقتحام الأراضي التي تسيطر عليها القوات الحكومية السورية”.

وأضاف أنه نتيجة لصد الهجوم قتل جنديان سوريان وأصيب أربعة، فيما قتلت القوات الحكومية تسعة مسلحين.

وبحسب غورينوف، فإن الانتهاكات الجسيمة لبروتوكولات عدم الصراع والمذكرة الثنائية بشأن سلامة الطيران في سوريا من قبل ما يسمى بـ”التحالف الدولي” ما زالت مستمرة.