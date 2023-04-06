البنتاغون: لم نبدأ تدريب القوات الأوكرانية على تشغيل دبابات "أبرامز" بعد

ذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تخطط لتسليم كييف دبابات من طراز “أبرامز إم 1 إيه 1” قبل نهاية العام الجاري، وأنها لم تبدأ تدريب القوات الأوكرانية على تشغيلها بعد.

واشنطن – سبوتنيك. وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، في مؤتمر صحفي، “التدريب لم يبدأ بعد. هدفنا هو تسليم تلك الدبابات لأوكرانيا قبل نهاية العام ولكن هذا هو الموعد الوحيد الذي يمكننا الإفصاح عنه”.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أكد، الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بدبابات “أبرامز” من مخزون وزارة الدفاع دون الحاجة إلى شراء دبابات جديدة.

وقال أوستن، خلال جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي حول الميزانية الدفاعية: “نحن نخرج الدبابات من مخزوننا ونعيد تركيبها بحيث تكون قابلة للتصدير، وبالتالي ستخرج فعليًا دون الحاجة إلى شراء دبابات جديدة”.

وحصلت سلطات أوكرانيا على تعهدات من مجموعة دول غربية بتزويدها بدبابات قتالية.

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وكانت الحكومة الألمانية، وبعد ضغوط من حلفائها في الناتو، أعلنت في وقت سابق، أنها ستنقل دبابات “ليوبارد 2” إلى أوكرانيا وتسمح بتوريد الدبابات الألمانية من الدول الأخرى التي تمتلكها.

كما أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن عزم الولايات المتحدة تسليم كييف 31 دبابة “أبرامز”، مؤكداً أن هذه المساعدات العسكرية ستعزز قدرة القوات الأوكرانية.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.