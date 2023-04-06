"الجزماتية"… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة.. صور

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تشتهر الأحياء القديمة للعاصمة السورية مركزا لأسواق مختلف أصناف المطبخ الشامي، وفي رمضان على وجه الخصوص، ينشط سوق الحلويات والمشروبات الرمضانية.

© Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 1 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 2 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 3 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 4 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 5 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 6 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 7 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 8 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 9 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 10 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 11 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 12 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 13 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 14 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 15 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 16 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 17 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 18 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 19 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 1 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 2 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 3 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 4 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 5 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 6 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 7 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 8 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 9 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 10 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 11 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 12 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 13 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 14 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 15 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 16 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 17 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 18 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة 19 /19 © Sputnik . Beshr Zebadna “الجزماتية”… أشهر أسواق الأطعمة الرمضانية في دمشق القديمة

ويعد “سوق الجزماتية”، أحد الأسواق الشعبية التي تشتهر بمنتجاتها من المطبخ الدمشقي.

في هذا السوق الذي يتوسط حي الميدان العريق جنوب دمشق، تنتشر مطابخ ومحال حلويات شامية عريقة ومساجد ومقاهي.

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