المصالحة الروسي: الجيش السوري تصدى لمحاولة المسلحين التسلل من إدلب

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء البحري أوليغ غورينوف، أن الجيش السوري تصدى لمحاولة مسلحو جماعة “الحزب الإسلامي التركستاني” الإرهابية- المحظورة في روسيا، التسلل إلى أراضي الدولة السورية في محافظة إدلب بشمال البلاد، مما أسفر عن مقتل جنديان سوريان وإصابة أربعة آخرين.

موسكو – سبوتنيك . وقال غورينوف، أمس الأربعاء، أنه “بالقرب من قرية كوكبة في محافظة إدلب، حاول مسلحو جماعة “الحزب الإسلامي التركستاني” الإرهابية التسلل إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية السورية”.

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وأضاف، أنه أثناء التصدي للهجوم قتل عسكريان سوريان وأصيب 4 آخرون بجروح.

وأكد المركز الروسي أن القوات الحكومية السورية تمكنت من القضاء على 9 مسلحين.

وفي السياق أشار غورينوف إلى أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة يواصل الانتهاكات الصارخة لبروتوكولات عدم الاشتباك والمذكرة الثنائية بخصوص سلامة الطيران في سوريا.

وبحسب غورينوف، فإن:

“الانتهاكات ذات توجه هادف ومنهجية، وقد زاد عدّدها بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي”.

وأضاف: “في آذار 2023، تم تسجيل 210 حالة انتهاك تتعلق بتحليق لطائرات مسيّرة ومن طيران التحالف”.

يذكر أن مركز المصالحة بين الأطراف المعارضة والسيطرة على تحركات اللاجئين في الجمهورية العربية السورية التابع لوزارة الدفاع الروسية كان قد تأسس في فبراير/ شباط 2016.