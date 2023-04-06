القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 8 مرات خلال اليوم الماضي

أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 8 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 34 مقذوفا مختلفة العيارات.

دونيتسك – سبوتنيك . وجاء في بيانٍ صادر عن الممثلية ونشر على صفحتها في “تلغرام”، “خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 8 واقعات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. على محور دونيتسك، أطلق العدو 5 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم و152 ملم. على محور غورلفكا، قذيفتان من مدفعية عيار 155 ملم. على محور فولنوفاخا، قذيفة واحدة عيار 155 ملم، وأُطلق ما مجموعه 34 مقذوفا بعيارات مختلفة”.

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وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية في غورلوفكا، دونيتسك، وفلاديميروفكا.

وأضاف المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك أن معلومات وردت خلال اليوم الماضي أيضًا عن إصابة امرأة في فلاديميروفكا.

وفي اليوم السابق، تم تسجيل 23 عملية قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية. وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنية التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).