الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على موقع غرب المحافظة الوسطى بقطاع غزة

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رام الله – سبوتنيك. وأفاد شاهد عيان لمراسل “سبوتنيك” بشن المروحيات الحربية الإسرائيلية عدة غارات جوية على مواقع وسط قطاع غزة.

المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تطلق المضادات الأرضية للتصدي للغارات الإسرائيلية

وأضاف المراسل بأن زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار تجاه مراكب الصيادين وتطلق قنابل صوتية في عرض بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ومساء أمس الأربعاء، اقتحمت القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية، لليوم الثاني على التوالي، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.

وشهد المسجد الأقصى اندلاع مواجهات بين المصلين المسلمين المرابطين فيه والقوات الإسرائيلية التي حاولت طردهم بقوة السلاح، وحاصرتهم في المسجد القبلي واستخدمت قنابل الغاز والصوت ضدهم ما أوقع عشرات الإصابات.

واقتحم 110 مستوطنين، الأربعاء، باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحماية معززة من الشرطة الإسرائيلية، في أول أيام عيد الفصح التوراتي.