مكارثي: من الضروري مواصلة بيع الأسلحة لتايوان وضمان تسليمها في الوقت المناسب

أكد رئيس مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، كيفن مكارثي، عقب لقائه مع رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، على ضرورة مواصلة بيع الأسلحة إلى تايوان.

واشنطن – سبوتنيك . وقال مكارثي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: “يجب مواصلة بيع الأسلحة لتايوان وضمان تسليمها في الوقت المناسب”.

الصين تتوعد برد “حازم” على اجتماع رئيس مجلس النواب الأمريكي ورئيسة تايوان

وأشار مكارثي، الذي يحتل ثالث أعلى منصب في التسلسل الهرمي للحكومة الأميركية، إلى أن واشنطن وتايبيه بحاجة إلى تعزيز التفاعل الاقتصادي، خاصة في مجال التجارة والتكنولوجيا.

واستقبل رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري كيفن مكارثي، في كاليفورنيا يوم الأربعاء، رئيسة تايوان تساي إينغ وين، في مستهل اجتماع أثار غضب بكين حتى قبل انعقاده.

والتقت تساي بسياسيين أمريكيين بارزين من الحزبين الجمهوري والديموقراطي خلال محطة لها في الولايات المتحدة الأربعاء في إطار جولة شملت غواتيمالا وبيليز الحليفتين الرسميتين لتايبيه.