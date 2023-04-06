صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات محيط قطاع غزة

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من جانبه، أفاد مراسل “سبوتنيك”، بدوي صافرات الإنذار في غلاف غزة، مضيفا أن المقاومة الفلسطينية أطلقت صاروخ أرض جو تجاه الطيران الحربي في سماء قطاع غزة.
المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تطلق المضادات الأرضية للتصدي للغارات الإسرائيلية
02:12 GMT
وقال مصدر أمني فلسطيني لـ”سبوتنيك” إن الانفجارات التي سمعت وسط قطاع غزة ناجمة عن أعمال للمقاومة وإطلاقها صاروخ أرض جو تجاه الطائرات الحربية الإسرائيلي.
يشار إلى ان هذه هي الليلة الثانية التي تطلق فيها المقاومة الفلسطينية صواريخ تجاه المدن والبلدات الإسرائيلية ردا على اعتداء القوات الإسرائيلية لليوم الثالث على التوالي على المصلين والمرابطين والمعتكفين في المسجد الأقصى بمدينة القدس في محاولة لإخلائه.
ومساء أمس الأربعاء، اقتحمت القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية، لليوم الثاني على التوالي، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.
وشهد المسجد الأقصى اندلاع مواجهات بين المصلين المسلمين المرابطين فيه والقوات الإسرائيلية التي حاولت طردهم بقوة السلاح، وحاصرتهم في المسجد القبلي واستخدمت قنابل الغاز والصوت ضدهم ما أوقع عشرات الإصابات.
واقتحم 110 مستوطنين، الأربعاء، باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحماية معززة من الشرطة الإسرائيلية، في أول أيام عيد الفصح التوراتي.
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وفرضت الشرطة الإسرائيلية قيوداً، منذ فجر اليوم، على دخول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى، حيث سمحت لمن تزيد أعمارهم على 50 عاماً ببلوغه، بينما حرمت من هم دون هذا السن من الرجال من الصلاة والرباط والاعتكاف فيه.
وانطلقت مسيرات وتظاهرات في مناطق عدة بالضفة الغربية وقطاع غزة وداخل الخط الأخضر تنديدا بالانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على المصلين ومحاولات أفراغ الحرم القدسي من المرابطين وفرض قيود على دخول المصلين لأداء الصلاة حيث منعت القوات الإسرائيلية من تقل أعمارهم على 50 عاما من بلوغ الحرم القدسي والصلاة فيه مثلما جرى فجر هذا اليوم حيث أدى المئات الصلاة في الشوارع والطرقات المؤدية للمسجد الأقصى.
وتزداد الدعوات من قبل الفصائل الفلسطينية والمرجعيات الدينية لضرورة الرباط والزحف تجاه المسجد الأقصى لحمايته ودرء اعتداءات القوات الإسرائيلية واقتحامات المستوطنين التي تحظى بحراسة وحماية من القوات الإسرائيلية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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