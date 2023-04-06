صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات محيط قطاع غزة

وانطلقت مسيرات وتظاهرات في مناطق عدة بالضفة الغربية وقطاع غزة وداخل الخط الأخضر تنديدا بالانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على المصلين ومحاولات أفراغ الحرم القدسي من المرابطين وفرض قيود على دخول المصلين لأداء الصلاة حيث منعت القوات الإسرائيلية من تقل أعمارهم على 50 عاما من بلوغ الحرم القدسي والصلاة فيه مثلما جرى فجر هذا اليوم حيث أدى المئات الصلاة في الشوارع والطرقات المؤدية للمسجد الأقصى.

وتزداد الدعوات من قبل الفصائل الفلسطينية والمرجعيات الدينية لضرورة الرباط والزحف تجاه المسجد الأقصى لحمايته ودرء اعتداءات القوات الإسرائيلية واقتحامات المستوطنين التي تحظى بحراسة وحماية من القوات الإسرائيلية.