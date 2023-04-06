كشف عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن تنسيق القوات الأوكرانية على خط المواجهة في منطقة زابوروجيه وعملية الإشراف عليها تتم بواسطة خبراء أجانب.

وقال روغوف لوكالة “سبوتنيك” إن “الأفراد العسكريين الأجانب ينسقون ويشرفون بشكل مباشر على أعمال مختلف وحدات القوات الأوكرانية وسرعة تنفيذ الأوامر في زابوروجيه”.

وفقًا لمحاور الوكالة، يجب على القوات الأوكرانية أن تمتثل بلا ريب لأوامر الخبراء الأجانب، حيث أصبحت منطقة زابوروجيه لروسيا بعد استفتاء أجري في سبتمبر 2022 ولا تعترف كييف بنتائج الاستفتاء وتواصل قصف المنطقة.

العملية العسكرية الروسية الخاصة سقوط طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية

وتستمر القوات الأوكرانية بقصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.