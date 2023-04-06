اليابان تكتسي بثوب أزهار الكرز

الناس يتنزهون في قوارب على تشيدوريغافوتشي، أحد الخنادق حول القصر الإمبراطوري، المحاطة بأشجر الكرز المزهرة، في طوكيو، 27 مارس 2023.
الناس يتنزهون في قوارب على تشيدوريغافوتشي، أحد الخنادق حول القصر الإمبراطوري، المحاطة بأشجر الكرز المزهرة، في طوكيو، 27 مارس 2023.
امرأة تقف لالتقاط صورة تحت أشجار الكرز بينما يخرج الناس إلى حديقة أوينو لمشاهدة أزهار الكرز المبكرة في طوكيو في 14 مارس 2023.
امرأة تقف لالتقاط صورة تحت أشجار الكرز بينما يخرج الناس إلى حديقة أوينو لمشاهدة أزهار الكرز المبكرة في طوكيو في 14 مارس 2023.
الناس يلتقطون صورًا لأزهار الكرز فوق نهر ميغورو في طوكيو، 31 مارس 2023.
الناس يلتقطون صورًا لأزهار الكرز فوق نهر ميغورو في طوكيو، 31 مارس 2023.
ناطحة سحاب طوكيو خلف أزهار الكرز في طوكيو في 28 مارس 2023.
ناطحة سحاب طوكيو خلف أزهار الكرز في طوكيو في 28 مارس 2023.
تُظهر هذه الصورة قطارًا بخط كيكيو يمر عبر أشجار أزهار الكرز في كاوازو، وهي إحدى أقدم أشجار الكرز المزهرة في اليابان، في مدينة ميورا بمحافظة كاناغاوا، في 27 فبراير 2023
تُظهر هذه الصورة قطارًا بخط كيكيو يمر عبر أشجار أزهار الكرز في كاوازو، وهي إحدى أقدم أشجار الكرز المزهرة في اليابان، في مدينة ميورا بمحافظة كاناغاوا، في 27 فبراير 2023
تجمع الناس تحت أزهار الكرز في طوكيو، 19 مارس 2023
تجمع الناس تحت أزهار الكرز في طوكيو، 19 مارس 2023
امرأة تلتقط صورًا لأزهار الكرز في حديقة أوينو في طوكيو في 14 مارس 2023.
امرأة تلتقط صورًا لأزهار الكرز في حديقة أوينو في طوكيو في 14 مارس 2023.
امرأة تقف تحت أزهار الكرز في إزهار كامل في حديقة في منطقة سوميدا بطوكيو في 22 مارس 2023.
امرأة تقف تحت أزهار الكرز في إزهار كامل في حديقة في منطقة سوميدا بطوكيو في 22 مارس 2023.
أشخاص يجلسون تحت أشجار الكرز في منطقة روبونجي بطوكيو في 29 مارس 2023.
أشخاص يجلسون تحت أشجار الكرز في منطقة روبونجي بطوكيو في 29 مارس 2023.
يلتقط الناس صورهم على خلفية أزهار الكرز في طوكيو في 31 مارس 2023.
يلتقط الناس صورهم على خلفية أزهار الكرز في طوكيو في 31 مارس 2023.
الناس يجلسون في مطعم بالقرب من أزهار الكرز في منطقة روبونجي في طوكيو في 30 مارس 2023.
الناس يجلسون في مطعم بالقرب من أزهار الكرز في منطقة روبونجي في طوكيو في 30 مارس 2023.
يلتقط الأشخاص صورًا في حديقة أوينو لمشاهدة أزهار الكرز المبكرة في طوكيو في 14 مارس 2023.
يلتقط الأشخاص صورًا في حديقة أوينو لمشاهدة أزهار الكرز المبكرة في طوكيو في 14 مارس 2023.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك