اليابان تكتسي بثوب أزهار الكرز

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تُظهر هذه الصورة قطارًا بخط كيكيو يمر عبر أشجار أزهار الكرز في كاوازو، وهي إحدى أقدم أشجار الكرز المزهرة في اليابان، في مدينة ميورا بمحافظة كاناغاوا، في 27 فبراير 2023