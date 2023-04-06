وزير الخارجية الإيراني يعلن بدء العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، “بدء العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض”، مؤكدا أن التعاون الاقتصادي والتجاري هي من القضايا المتفق عليها.

وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على تويتر، إنه “التقى الأمير فيصل بن فرحان في بكين”، مؤكدا “بدء العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين طهران والرياض، من استئناف الحج والعمرة، والتعاون الاقتصادي والتجاري، وإعادة فتح السفارات والقنصليات العامة والتأكيد على الاستقرار والأمن المستدام والتنمية في المنطقة، والقضايا التي سيتم الاتفاق عليها”.

امروز با همکارم امیر فیصل‌بن‌فرحان در پکن دیدار و گفتگویی مثبت داشتیم. شروع روابط رسمی دیپلماتیک تهران -ریاض، از سرگیری حج عمره، همکاری اقتصادی و تجاری، بازگشایی سفارتخانه‌ها و سرکنسولگری‌ها و تاکید بر ثبات، امنیت پایدار و توسعه منطقه، موضوعات مورد توافق و دستور کار مشترک است. pic.twitter.com/PyGhThc2dg — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) April 6, 2023

ووقع وزيرا خارجية إيران والسعودية، في وقت سابق اليوم، على بيان مشترك، في ختام محادثاتهما في العاصمة الصينية بكين، نص على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.

وبحسب البيان اتفق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.

وأضاف البيان، بحسب موقع وزارة الخارجية الإيرانية: “أكد الجانبان خلال المباحثات على أهمية متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة”.

وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا “حرصهما على بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين، الموقعة في 2001 والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة في 1998”.

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وكذلك اتفق الجانبان على إعادة فتح الممثليات خلال المدة المتفق عليها، والمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران، وقنصليتيهما العامتين في جده ومشهد.

واتفق الجانبا على مواصلة التنسيق بين الوفود الفنية في الجانبين لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما في ذلك استئناف الرحلات الجوية، والزيارات المتبادلة للوفود الرسمية والقطاع الخاص، وتسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين بما فی ذلك تاشیرة العمرة.

وأشار البيان إلى أن الجانبين عبرا عن “تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات بالنظر لما يمتلكه البلدان من موارد طبيعية، ومقومات اقتصادية، وفرص كبيرة لتحقيق المنفعة المشتركة للشعبين”.

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وفي مارس/آذار الماضي، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.