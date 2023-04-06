الكرملين: الوضع بخصوص أوكرانيا لا يزال معقدا وكييف لا تظهر آفاق تسوية سلمية

وفي سياق آخر قال بيسكوف إن توسع الناتو في اتجاه الحدود الروسية يسبب مشاكل وقلقًا على أمن روسيا.

وقال بيسكوف للصحفيين بهذا الصدد: “أنظر الناتو يتوسع باتجاه حدود روسيا وليست روسيا هي التي تقترب من حدود الناتو ببنيتها التحتية العسكرية. الحركة تسير في الاتجاه المعاكس، هذه الحركة تسبب لنا المتاعب والقلق على سلامتنا. بينما نشعر بالقلق بشأن أمننا، من الطبيعي أن نتخذ خطوات لضمان ذلك، في كل مرة يقترب فيها الناتو من حدودنا، لإعادة التوازن إلى الهيكل الأمني بأكمله في القارة”.