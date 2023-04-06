الكرملين: الوضع بخصوص أوكرانيا لا يزال معقدا وكييف لا تظهر آفاق تسوية سلمية

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الوضع بخصوص أوكرانيا لا يزال صعبًا، وكييف لا تظهر آفاق تسوية سلمية، ولا توجد طرق لتحقيق أهداف روسيا غير العملية العسكرية الخاصة.
وقال بيسكوف للصحفيين، معلقا على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يعول على الصين في تسوية الصراع في أوكرانيا: “حتى الآن لا تظهر أوكرانيا أي آفاق لتسوية سلمية وانطلاقا من هذا الموقف، الرسمي وغير الرسمي، المعلن من كييف، حتى الآن لا توجد طرق أخرى لنا غير مواصلة العملية العسكرية الخاصة”.
وأضاف بيسكوف قائلا: “الوضع بخصوص أوكرانيا لا يزال معقدًا”.
الكرملين: موسكو لا ترى أي آفاق لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا حتى الآن
أمس, 10:14 GMT
وفي سياق آخر قال بيسكوف إن توسع الناتو في اتجاه الحدود الروسية يسبب مشاكل وقلقًا على أمن روسيا.
وقال بيسكوف للصحفيين بهذا الصدد: “أنظر الناتو يتوسع باتجاه حدود روسيا وليست روسيا هي التي تقترب من حدود الناتو ببنيتها التحتية العسكرية. الحركة تسير في الاتجاه المعاكس، هذه الحركة تسبب لنا المتاعب والقلق على سلامتنا. بينما نشعر بالقلق بشأن أمننا، من الطبيعي أن نتخذ خطوات لضمان ذلك، في كل مرة يقترب فيها الناتو من حدودنا، لإعادة التوازن إلى الهيكل الأمني بأكمله في القارة”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك