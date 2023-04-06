أول تصنيف للفيفا في 2023… الأرجنتين الأولى عالميا والمغرب أفريقيا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، أول تصنيف شهري للمنتخبات لعام 2023، وتصدّر فيه المنتخب الأرجنتيني المركز الأول في التصنيف، بينما جاء المنتخب الفرنسي في المركز الثاني.

وحصل منتخب “التانجو” على 2.55 نقطة زيادة ليعتلي صدارة الترتيب، على حساب المنتخب البرازيلي الذي فقد 6.56 نقطة وهبط للمركز الثالث، فيما صعد المنتخب الفرنسي للمركز الثاني بعد أن حصل على 15.06 نقطة زيادة.

وبحسب التصنيف الجديد، احتل المركز الرابع عالميا منتخب بلجيكا، وفي المركز الخامس جاء منتخب إنجلترا.

🇦🇷🏆 World champions ✅

🇦🇷🥇 Top of the #FIFARanking ✅ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 6, 2023

وحافظ المنتخب المغربي على مركزه الـ11 عالميا، والأول في ترتيب المنتخبات الأفريقية، ويليه المنتخب السنغالي الذي احتل المركز الـ18 عالميا.

وفي المركز الثالث جاء المنتخب التونسي الذي يحتل المركز الـ28 عالميا، بعد صعوده مركزين عن التصنيف السابق (صدر في 22 ديسمبر/ كانون الأول عام 2022) الذي كان يحتل فيه المركز الـ30 عالميا.