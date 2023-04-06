نتنياهو يرأس اجتماعا أمنيا رفيع المستوى لمتابعة التطورات على الحدود مع لبنان

أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعقد اجتماع أمني عالي المستوى برئاسة نتنياهو لمتابعة التطورات بعد القصف من لبنان.
وبحسب مكتب نتنياهو فإن الاجتماع “لمتابعة التطورات واتخاذ قرارات حازمة”.
وأكد المكتب أنه “يجري إطلاع نتنياهو على الأحداث الأمنية وسيقيم الوضع مع رؤساء المؤسسة الأمنية”.
الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي شمال إسرائيل بعد إطلاق قذائف صاروخية من لبنان
12:23 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق شمالي إسرائيل، بعد إطلاق عدة قذائف صاروخية من الأراضي اللبنانية
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه إسرائيل وتم اعتراضها بنجاح من قبل الدفاعات الجوية”.
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