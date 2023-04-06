الرئيس التونسي حول إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية: لست مستعدا لتسليم وطني لمن لا وطنية له

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، أن “قرار الترشح إلى ولاية ثانية أمرا سابقا لأوانه”، لكنه قال في نفس الوقت إنه لن يتخلى عن المسؤولية.

وقال سعيد، خلال كلمة له، في الذكرى 23 لوفاة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، إن”قضية الترشح للانتخابات لا تُخامرني بل يُخامرني الشعور بالمسؤولية”، مضيفا: “القضية هي قضية مشروع تتعلق بكيفية التأسيس لمرحلة جديدة”.

وتابع: “المناصب والقصور لا تهمني، ما يهمني هو وطني ولست مستعدا لتسليم وطني إلى من لا وطنية لهم”. وتجرى الانتخابات الرئاسية التونسية في عام 2024، بنص الدستور القديم لعام 2014، وليس واضحا رسميا بعد ما إذا كان الرئيس قيس سعيد سيلتزم بهذا الموعد.

تقارير تونسية: قيس سعيد يظهر لأول مرة مساء اليوم بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

وأكد قيس سعيد، الاثنين الماضي، أنه لا صحة للأنباء المتداولة، التي تتحدث عن تعرضه لوعكة صحية، وأنه “لا مجال للحديث عن حالة شغور منصب الرئيس”.

وقال سعيد، خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، إن “بعض الأطراف تسعى إلى اختلاق الأزمات، ويحاولون اختلاق الأزمات”، مضيفا: “المهم بالنسبة لهم الأزمة وراء الأزمة”.

وكشفت تقارير تونسية أن الرئيس التونسي قيس سعيد، سيظهر في أول نشاط رسمي له، مساء الاثنين، بعد 11 يوما من الغياب.

الرئيس التونسي: من تحدثوا عن شغور منصب الرئاسة لا يثيرون إلا الازدراء والاحتقار

وأفادت مصادر مطلعة في تصريحات لإذاعة “شمس إف إم” التونسية، أنه من المرجح أن يقوم الرئيس التونسي بهذا النشاط، قبل أذان المغرب.

وطالبت جبهة “الخلاص الوطني” التونسية المعارضة، الحكومة التونسية بالكشف عن سبب غياب الرئيس قيس سعيد، الذي اختفى عن الظهور الإعلامي منذ بداية شهر رمضان، وسط تقارير عن تدهور حالته الصحية.

وكان آخر نشاط معلن للرئيس التونسي، على صفحة الرئاسة، التي كانت تضج بأخباره، في يوم 23 مارس/آذار الماضي، حيث هاتف وقتها أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وتبادل معه التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان.