إطلاق 34 قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنه تم اعتراض 25 منها.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان له: “في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي واستنادًا إلى تحقيق أولي، تم رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف “تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل السيادة الإسرائيلية”.

وتابع “الـ 4 الصواريخ الأخرى لا يزال تحديد مكانها جاري الفحص”.

وتعرضت المستوطنات الشمالية في إسرائيل، اليوم الخميس، لهجوم صاروخي مكثف، مصدره الأراضي اللبنانية، في حدث وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه “الأخطر” منذ حرب لبنان الثانية.

ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.

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