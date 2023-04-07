الجيش الإسرائيلي: سنحدد زمان ومكان الرد على الصواريخ اللبنانية

صرح مسؤول في الجيش الإسرائيلي، إن بلاده ستقرر مكان وزمان ردها على الصواريخ اللبنانية التي استهدفت إسرائيل، اليوم الخميس.

وقال في تصريحات لشبكة “سي إن إن” الأمريكية إن الجيش الإسرائيلي “ما زال يدرس الديناميكية الكاملة لما حدث بعد ظهر اليوم”.

وأردف أن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيجتمع الليلة.

وأكد المسؤول الدفاعي في الجيش الإسرائيلي لـ”سي إن إن”، والذي طلب عدم ذكر اسمه، أن:

“الجيش الإسرائيلي لم يطلق قذائف مدفعية على لبنان ردا على الصواريخ”.

وتابع أن إسرائيل “تفترض أن الجماعات الفلسطينية كانت وراء الهجوم الصاروخي”.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أنه تم اعتراض 25 منها.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان له: “في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي واستنادًا إلى تحقيق أولي، تم رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف “تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل السيادة الإسرائيلية”.

وتابع “الـ 4 الصواريخ الأخرى لا يزال تحديد مكانها جاري الفحص”.

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وتعرضت المستوطنات الشمالية في إسرائيل، اليوم الخميس، لهجوم صاروخي مكثف، مصدره الأراضي اللبنانية، في حدث وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه “الأخطر” منذ حرب لبنان الثانية.

ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.