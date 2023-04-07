الجيش الإسرائيلي يحمل حركة "حماس" مسؤولية إطلاق الصواريخ من لبنان

وتابع “نحن نفحص أيضًا إمكانية لتورط إيران في هذا الحادث. وجيش الدفاع موجود في حالة جاهزية كبيرة. نسبة اعتراض الصواريخ اليوم، تدلل على تلك الجاهزية”.

وأردف “حماس أطلقت، الليلة الماضية، قذائف أرض – جو، أسفرت عن تفعيل إنذارات في منطقة غلاف غزة”.

وواصل “نحملها المسؤولية عن تلك الأحداث. ولا نتسامح مع هذه الأعمال، بعض النظر عن عدم إطلاق تلك القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية. يترأس وزير الدفاع، في هذه الساعة، جلسة لتقييم الوضع”.

من جانب آخر، أفاد موقع موقع “واللا” الإسرائيلي بأن الخارجية الإسرائيلية، أبلغت سفراءها في الدول الأجنبية عن نيتها الرد على الهجوم الصاروخي من جنوب لبنان.