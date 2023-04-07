وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بالاستعداد لأي إجراءات جوابية بعد القصف من لبنان

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالاستعداد لأي رد محتمل بعد الهجوم الصاروخي من الأراضي اللبنانية.

وأفادت صحيفة “ذا تايمز أوف إسرائيل”، بأن غالانت عقد اجتماعا لتقييم الوضع بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى لهياكل الدفاع الإسرائيلية. وفي نهاية الاجتماع وجه الوزير وزارة الدفاع للعمل على “جميع الخيارات للرد” على ما حدث قبل مناقشة الوضع في الاجتماع المسائي لمجلس الوزراء العسكري السياسي.

كما أرسلت وزارة الخارجية الإسرائيلية توجيهات إلى سفرائها، أمرت فيها بإبلاغ الدوائر الدبلوماسية في الدول التي يتواجدون فيها بأن السلطات تخطط للرد على قصف الدولة اليهودية من لبنان.

الجيش الإسرائيلي يحمل حركة “حماس” مسؤولية إطلاق الصواريخ من لبنان

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أنه تم اعتراض 25 منها.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان له: “في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي واستنادًا إلى تحقيق أولي، تم رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف “تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل السيادة الإسرائيلية”.

وتابع “الـ 4 الصواريخ الأخرى لا يزال تحديد مكانها جاري الفحص”.

وتعرضت المستوطنات الشمالية في إسرائيل، اليوم الخميس، لهجوم صاروخي مكثف، مصدره الأراضي اللبنانية، في حدث وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه “الأخطر” منذ حرب لبنان الثانية.