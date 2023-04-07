كتائب القسام تعلن تصدي الدفاعات الجوية للطيران الإسرائيلي على قطاع غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صباح الجمعة، تصدي الدفاعات الجوية للطيران الإسرائيلي على قطاع غزة.

القدس – سبوتنيك . وقالت بيان صادر عن كتائب القسام، اليوم الجمعة، إن “الدفاعات الجوية للقسام تتصدى للطيران الحربي الإسرائيلي المغير على قطاع غزة”.

وذكرت حركة حماس في بيان أنه “نحمل الاحتلال مسؤولية عدوانه على القدس وغزّة وندعو قوى شعبنا وفصائله إلى الوحدة في مواجهةٍ مفتوحة مع الاحتلال دفاعاً عن قدسنا وأقصانا”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.

حملت إسرائيل، حركة “حماس” المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.

هيئة البث الإسرائيلي: اعتراض نحو 20 صاروخا استهدف سديروت ومستوطنات غلاف غزة

ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.