نتنياهو: رد إسرائيل من الليلة وبعدها سيكلف أعدائنا ثمنا باهظا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الجمعة، في نهاية اجتماع المجلس الوزاري المصغر، إن رد إسرائيل من الليلة وبعدها سيكلف أعدائنا ثمنا باهظا.

وأعلن مكتب نتنياهو في بيان أن المجلس الأمني العالي قد اتخذ سلسلة من القرارات استنادًا إلى التوصيات التي قدمها المسؤولون العسكريون ومسؤولو الدفاع.

وقال نتنياهو في البيان: “ستؤدي استجابة إسرائيل، الليلة وفي وقت لاحق، إلى فرض ثمن كبير على أعدائنا”.

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وتتعلق القرارات بالهجمات الصاروخية من لبنان وقطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.

حملت إسرائيل، حركة “حماس” المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.

ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.

وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.