الجيش الإسرائيلي يستهدف سلاحا ثقيلا استخدم في إطلاق أعيرة نارية نحو غلاف غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، استهداف بطائرة مسيرة، سلاح ثقيل استخدم في إطلاق أعيرة نارية نحو طائرات الجيش وغلاف غزة.
القدس – سبوتنيك. وقال متحدث الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم الجمعة، إنه “الجيش هاجم الليلة بطائرة مسيرة، سلاح ثقيل أطلقت منه أعيرة نارية نحو طائرات الجيش ونحو الغلاف”.
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وأفاد مراسل “سبوتنيك”، بأن “طائرة إسرائيلية قصفت موقعا للفصائل الفلسطينية في مخيم البريج وسط قطاع غزة”.
وفي وقت متأخر من مساء أمس الخميس، بدأ الطيران التابع للقوات الإسرائيلية في تنفيذ هجوم جوي على قطاع غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه ينفذ غارات جوية في قطاع غزة، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي تزعم أن حركة “حماس” الفلسطينية شنتها من لبنان تجاه إسرائيل، اليوم الخميس.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الخميس، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.
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حملت إسرائيل، حركة “حماس” المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.
ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.
وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.
وردا على ذلك، قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، في جنوب ووسط قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.
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