الجيش الإسرائيلي يحمل لبنان مسؤولية كل صاروخ يطلق من أراضيه

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، إن إسرائيل تحمل لبنان مسؤولية كل صاروخ يطلق من أراضيه.

جاء عقب مع إعلان الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، أنه ينفذ ضربات “في لبنان”، من حيث أُطلقت أكثر من 30 صاروخًا على إسرائيل في اليوم السابق.

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء توجيه ضربات في الأراضي اللبنانية

وسُمع دوي ما لا يقل عن ثلاثة انفجارات في منطقة صور بجنوب لبنان، بعد ساعات من إطلاق صواريخ منها باتجاه إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.

وحملت إسرائيل، حركة “حماس” المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.

ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.

وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.