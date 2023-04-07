الطيران الروسي يستهدف الحرس البحري الأوكراني في خيرسون ويقضي على 50 شخصا

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موسكو – سبوتنيك. وقال أندريه روليف، رئيس مركز الإعلام في التشكيل العسكري “دينيبر” ، لوكالة” سبوتنيك”: “في اتجاه خيرسون، ألحقت طائرات الجو الروسية ضررًا بموقع تمركز الوحدة البحرية الأوكرانية المؤقتة في منطقة فيليكنتسو. وبلغت الخسائر البشرية للعدو حوالي 50 شخصًا”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة

وأضاف روليف: “كما دمر جنود مدفعية “دينيبر” اثنين من فرق المدفعية المتحركة التابعة للجيش الأوكراني في مناطق البلدات الساحلية في بيريغوفي ونيكولسكوي”.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).