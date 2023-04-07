المطارات الإسرائيلية تعلن تحويل الطيران المدني في مطار بن غوريون الدولي إلى مسارات أخرى

قالت سلطة المطارات الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، إنها قررت تحويل الطيران المدني من مطار بن غوريون الدولي إلى مسارات أخرى.

جاء ذلك على خلفية تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائلية وقطاع غزة، بعدما شن الجيش الإسرائيلي غارات على مواقع في جنوب لبنان وفي قطاع غزة، ردا على صواريخ أُطلقت باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

الجيش الإسرائيلي: استهداف 3 مواقع في لبنان و10 في قطاع غزة

ونفذ الجيش الإسرائيلي، في وقت باكر من صباح اليوم، غارات على مواقع تابعة لحركة حماس وفصائل فلسطينية في جنوب لبنان وقطاع غزة، ردا على إطلاق رشقات صاروخية أمس الخميس من لبنان على مستوطنات شمالي إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس، رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل إسرائيل.

وحملت إسرائيل، حركة “حماس” المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية، من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.

ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.

وعقب هذه الأحداث، أطلق فلسطينيون 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.