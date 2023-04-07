وزير الإعلام اليمني يعلن إحباط تهريب شحنة مخدرات على سفينة إيرانية

أعلن وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، يوم الخميس، ضبط قوات خفر السواحل اليمنية شحنة مخدرات كانت على متن سفينة إيرانية قبالة الساحل الشرقي لليمن، متهماً إيران بإغراق المنطقة بالأسلحة والمخدرات.

القاهرة – سبوتنيك . وقال الإرياني عبر “تويتر” إن “قوات خفر السواحل اليمنية والأجهزة الأمنية في محافظة المهرة تمكنت من ضبط سفينة إيرانية وطاقمها المكون من 7 يحملون الجنسية الإيرانية، وعلى متنها ثلاثة أطنان من الحشيش، و173 كيلو جراماً من (شبو وكرستال وهروين)، أثناء اقترابها من ساحل الفيدمي بمديرية الغيضة [مركز محافظة المهرة شرق اليمن]”.

وأضاف: “نجدد التذكير أن الدعم الذي يقدمه نظام طهران للحوثيين لا يقتصر على شحنات الأسلحة المُهربة بل يمتد ليشمل المواد المخدرة”.

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واتهم الوزير الإرياني، إيران بـ “استخدام الحوثيين وسيلة لتيسير تجارة المخدرات، بالإضافة الى تمويل المجهود الحربي، وغسل أدمغة عناصرهم والسيطرة عليهم تمهيدا للزج بهم في جبهات القتال”، على حد تعبيره.

ودعا وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى:

“إدانة سلوك إيران ومساعيها إغراق المنطقة بالمليشيات المسلحة والسلاح وشحنات المخدرات، ضمن سياساتها لنشر الفوضى والإرهاب وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وممارسة ضغوط لإجبارها على تغيير سلوكها والانصياع للقوانين والمواثيق الدولية”، على حد قوله.

وتسيطر جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.