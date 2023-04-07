روسيا: التبادل التجاري مع فنزويلا يمكن أن ينمو إلى 300 مليون دولار شهريا

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وقال فرولينكو لوكالة “سبوتنيك” أن البلدين يسعيان لإطلاق ممر نقل مباشر في المستقبل القريب.

وأضاف أن موسكو وكاراكاس عملا على خيارات للمسارات الممكنة من 3 موانئ روسية هي سيفاستوبول، سان بطرسبورغ، ونوفوروسيسك.

روسيا وفنزويلا تبحثان التسويات المالية بينهما بالعملات الوطنية

وأوضح فرولينكو: “وفقا لحساباتنا، يمكن أن يكون حجم التجارة حوالي 300 مليون دولار شهريًا، دون احتساب مبيعات النفط، وذلك بعد إطلاق الممر وحل جميع المشاكل اللوجستية”.

وكان وزير الخارجية الفنزويلي، كارلوس فاريا، قد صرح لوكالة “سبوتنيك” العام الماضي، بأن التجارة بين البلدين تعقدت بسبب العقوبات المفروضة من قبل الدول الغربية، ولكنها لم تصبح مستحيلة، فالطرفان يجدان بالفعل طرقا لمواصلة التعاون.