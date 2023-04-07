البنتاغون يحقق بتسرب وثائق سرية حول الصراع في أوكرانيا

أفادت صحيفة غربية، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تحقق في تسريب مواد سرية على شبكة التواصل الاجتماعي، تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتعزيز القوات المسلحة لأوكرانيا.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” فإن الوثائق تعود إلى الأول من مارس/ آذار، ويتم تسريبها على شبكات التواصل الاجتماعي، وتمثل انتهاكاً كبيراً لمعلومات الاستخبارات الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الأمريكية تعمل على إزالة هذه الوثائق من مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لم تنجح حتى مساء الخميس.

وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينغ،: “نحن على علم بما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم وزارتنا بالتحقيق في الأمر”.

ونوّهت الصحيفة إلى أن إحدى الوثائق التي تحمل علامة “سرية للغاية” تصف “وضع النزاع اعتبارًا من الأول من مارس”.

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ووفقًا للصحيفة تحتوي الوثائق على معلومات موجزة عن 12 لواءًا أوكرانيًا يتم تجميعهم، يبدو أن تسعة منها تم تدريبها وتجهيزها من قبل الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في حلف شمال الأطلسي(الناتو).

ويُزعم أن الوثيقة السرية تنص على أنه من المتوقع أن تكون ستة من هذه الألوية التسعة جاهزة بحلول 31 مارس، والباقي بحلول 30 أبريل/نسيان. وزعمت الوثائق أيضًا أنّه سيتطلب أكثر من 250 دبابة وأكثر من 350 مركبة.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).