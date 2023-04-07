وزير الدفاع الإسرائيلي يجري تقييما للوضع الأمني والشرطة تدعو المالكين لرخصة أسلحة لحملها

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع، يوآف غالانت، سيجري تقييما للوضع الأمني في البلاد في وقت لاحق من اليوم، وذلك على خلفية عملية غور الأردن.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه فور وقوع علمية غور الأردن، التي أسفرت عن مقتل مستوطنتين إسرائيليتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة، أكد الجيش أن ويزر الدفاع غالانت سيجري تقييما للوضع الأمني قريبا.

إعلام: مقتل إسرائيليين وإصابة ثالث بجروح خطيرة في إطلاق نار بغور الأردن

ومن جانبه، دعا يعقوب شبتاي، المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، المواطنين الإسرائيليين الذين يمتلكون رخصة حيازة أسلحة إلى حمل تلك الأسلحة.

وذكرت القناة العبرية الـ 12، اليوم الجمعة، أنه خلال عملية إطلاق نار في غور الأردن، قتلت مستوطنتين وأصيبت ثالثة، وفرّ منفذو العملية. وأكد الجيش الإسرائيلي أن عملية أمنية خطيرة وقعت هذا الصباح أسقطت عددا من القتلى والجرحى، وقامت مروحيات الجيش الإسرائيلي بالبحث عن منفذي العملية.

המפכ”ל בעקבות הפיגוע בבקעה: “קורא לכל מי שיש נשק ברישיון – לשאת אותו” | @Heller_shlomi pic.twitter.com/KLm1cxC9Kx — וואלה! (@WallaNews) April 7, 2023

وأكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية بأن المستوطنتين في العشرينيات من عمرهما، في حين تخطت المستوطنة الثالثة المصابة الأربعين من عمرها، وهي مصابة بإصابة خطيرة جدًا. وأوضحت القناة العبرية الـ 12 أن الفرق الطبية في مستشفى هداسا، التي نقلت إليها المصابة الإسرائيلية، تحاول إنقاذها بأي شكل، موضحةً أن حالتها خطيرة جدًا.

وفي سياق متصل، نقل الموقع الإلكتروني العبري “واللا”، اليوم الجمعة، عن مصدر أمني مسؤول، أن الجيش الإسرائيلي قد وضع بنكا للأهدف في غزة ولبنان، وأن القوات العسكرية الإسرائيلية باتت يقظة وعلى أهبة الاستعداد لأي أعمال عسكرية في الجنوب أو الشمال.

בשל פיגוע הירי הרצחני: שר הביטחון גלנט יכנס בקרוב הערכת מצב https://t.co/QZC0R8qHiX — 0404 (@0404news) April 7, 2023

وأوضح المصدر الإسرائيلي أن الأزمة الأخيرة التي مرت بها بلاده جراء خطة الإصلاح القضائي وما تبعها من تداعيات، لم تقلل من قوة ردع الجيش الإسرائيلي، وأن “أعداء” إسرائيل اعتقدوا أن هناك تآكل في قوة الردع، ولكن القوات الإسرائيلية باتت في حالة يقظة تامة على كل الجبهات.

الجيش الإسرائيلي يحشد قواته البرية النظامية في غزة وعلى حدود لبنان

وحذر من أن الجيش الإسرائيلي سيستمر في حالة التصعيد إذا ما صعّد الجانبان في غزة ولبنان من هجماتهما على الداخل الإسرائيلي، وأن الجيش الإسرائيلي مستعد للمواجهة على كل الجبهات.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجنرال هارتسي هاليفي، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، سيجري قريبا تقييما للوضع الأمني والموقف الميداني في لبنان وقطاع غزة، وبناء عليه سيواصل الهجمات على أهداف تابعة لحركة حماس في غزة ولبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنه تم إطلاق 44 صاروخا من قطاع غزة على مستوطنات وبلديات غلاف غزة، لافتًا إلى سقوط صاروخ منها على منزل في سديروت دون إصابات، مضيفا أنه “تم استهداف 3 مواقع في لبنان، و10 في قطاع غزة”.

أفيخاي أدرعي: نعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة عن كل ما يحدث من داخل أراضيها

وذكر مراسل “سبوتنيك”، أنه سمع دوي انفجارات في غزة تزامنا مع الغارات الإسرائيلية على القطاع، فيما أعلن أدرعي استهداف نفقين وموقعين لإنتاج الأسلحة تابعين لحركة حماس الفلسطينية في غزة. وأكد الجيش الإسرائيلي أن “حماس تتحمل مسؤولية ما حدث وستدفع ثمن الانتهاكات الأمنية ضد إسرائيل”.

ويأتي هذا التصعيد في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.