قاذف قنابل روسي يطلق 16 قنبلة في الدقيقة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
عن مصدر الخبر
موقع سبوتنيك الروسي
قد يعجبــــك أيضـــاً
وزير الدفاع الإسرائيلي يجري تقييما للوضع الأمني والشرطة تدعو المالكين لرخصة أسلحة لحملها
تم النشر منذُ ساعة واحدة
البنتاغون يحقق بتسرب وثائق سرية حول الصراع في أوكرانيا
تم النشر منذُ 3 ساعات
وكالة فيتش: البنوك الخليجية العاملة في تركيا قادرة على تحمّل المخاطر المالية لعملياتها هناك
تم النشر منذُ 4 ساعات
روسيا: التبادل التجاري مع فنزويلا يمكن أن ينمو إلى 300 مليون دولار شهريا
تم النشر منذُ 5 ساعات
أضف تعليقـك