مصر تعرب عن قلقها بشأن التصعيد الخطير بالمنطقة وتطالب بضبط النفس

أعربت مصر، اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ نتيجة التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة على مدار الـ 48 ساعة الماضية، مطالبة جميع الأطراف بضبط النفس.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن مصر تعبر عن قلقها البالغ نتيجة التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة، نتيجة اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتدائها على المصلين والمعتكفين.
التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة علي مدار ال ٤٨ ساعة الماضية منذ اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتدائها على المصلين والمعتكفين مصدر قلق بالغ. على جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والتجاوب مع الجهود المبذولة للتهدئة، لتجنيب المنطقة المزيد من المخاطر.
— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) April 7, 2023
وما تلا ذلك من إطلاق لصواريخ باتجاه إسرائيل، وضربات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق بجنوب لبنان وقطاع غزة، مع استمرار المواجهات والعنف بأشكال وصور مختلفة.
وطالب البيان جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والتجاوب مع الجهود المبذولة للتهدئة وحقن الدماء وحماية الأرواح.
كما حذر البيان من المخاطر البالغة التي تحيق بالمنطقة اذا استمرت موجة العنف الحالية.
الجيش الإسرائيلي يحشد قواته البرية النظامية في غزة وعلى حدود لبنان
06:56 GMT
ويأتي هذا التصعيد، في أعقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، الذين حاولت طردهم بقوة السلاح.
وعقب هذه الأحداث، تصاعدت حدة التوتر الأمنية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على خلفية إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية شمالا، وقطاع غزة جنوبا، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة ضد الجبهتين.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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