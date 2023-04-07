نائب "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني: العدو الصهيوني ليس مطلق اليدين في عملية التصعيد

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وفي تصريحات لـ”سبوتنيك”، اعتبر عز الدين أن “ما جرى بالأمس وما جرى اليوم داخل فلسطين يؤكد أن الإجرام بحق القدس والأقصى والمقدسات تعني كل المسلمين والمسيحيين وكل الأحرار في العالم، وبالتالي من حق هذه الشعوب أن تفعل كل ما تستطيع في سياق حملة الدفاع عن هذه المقدسات ونصرة للشعب الفلسطيني”.

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وعلل قائلا: “لأن ما أقدم عليه العدو الصهيوني من ممارسات قمعية وإجرامية في المسجد الأقصى يدلل على همجية العدو وعدم اكتراثه لكل المواثيق الدولية وحقوق الإنسان والمنظومة الأخلاقية للبشر في التعاطي مع المقدسات”.

وذكر أن “أي رد فعل باتجاه فلسطين هو للتأكيد بأن هذه الشعوب ترفض المساس بالمسجد الأقصى، وهذا يعني أن هناك كثيرا من المشاعر الدفينة لدى هذه الشعوب تحتفظ بها للحظة حاسمة في الرد على هذا العدو”.

ورأى عز الدين أن “العدو الصهيوني ليس مطلق اليدين في عملية التصعيد؛ لأنه يدرك أنه يتعلق بمعادلة محور المقاومة، وأن الساحات كلها تكون مفتوحة من جهة، وأيضًا معادلة لبنان مع الكيان الصهيوني، هو يدرك كما رسم سماحة الأمين العام معادلة أن أي عدوان يطال الساحة اللبنانية المقاومة ستكون المقاومة بالمرصاد”.

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وأضاف: “كما أعلن أمين عام حزب الله في حديث سابق أن موضوع القدس والأقصى والمقدسات إذا ما أمعن العدو قد يؤدي في لحظة ما إلى جر المنطقة إلى صراع لا يستطيع أحد أن يتكهن بمفاعيله ونتائجه، وبالتالي يكون هذا العدو هو الذي يتحمل كل المسؤولية باعتبار أنه هو الذي دائمًا يعتدي ودائمًا يستفز مشاعر المسلمين في العالم، وقد يؤدي في أي لحظة إلى أوضاع خطيرة في المنطقة تؤدي إلى من المزيد من تعقيد الأمور”.

وكانت الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل، قد توترت بداية من يوم أمس الخميس، بعد إطلاق أكثر من ثلاثين صاروخًا من السهول الواقعة في جنوب قضاء صور عند الجانب الحدودي للبنان باتجاه عدد من البلدات الإسرائيلية، وبالمقابل قصفت المدفعية الإسرائيلية بعدد من القذائف الثقيلة أطراف بلدتي القليلة والمعلية في قضاء صور جنوبي لبنان.

وبعد القصف المتبادل شهدت الحدود، اليوم الجمعة، هدوءًا حذرًا بعد تسيير قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، والجيش اللبناني دوريات حفاظًا على الأمن والاستقرار في المنطقة.