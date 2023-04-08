مقارنة بين القنابل الجوية الموجهة لروسيا والولايات المتحدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي أنها دمرت قنبلة “GSDLR” أمريكية الصنع لأول مرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهي نظير القنبلة الروسية “UPAB-1500B”.

وأكدت القيادة الأوكرانية أنها استخدمت قنابل أمريكية موجهة بالأقمار الصناعية. كما اعترفت بأنها لا تستطيع فعل أي شيء ضد الذخائر الروسية الموجهة. اكتشف الخصائص الفنية للقنابل الموجهة الروسية والأمريكية التي تزن أكثر من 1000 كيلوغرام في فيديو المخطط المعلوماتي الذي أعده فريق “سبوتنيك”. لعرض هذا الفيديو يرجى تفعيل JavaScript، والنظر في تحديث متصفح ويب يدعم فيديو بصيغة HTML5 © Sputnik

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي