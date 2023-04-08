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مقارنة بين القنابل الجوية الموجهة لروسيا والولايات المتحدة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي أنها دمرت قنبلة “GSDLR” أمريكية الصنع لأول مرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهي نظير القنبلة الروسية “UPAB-1500B”.

وأكدت القيادة الأوكرانية أنها استخدمت قنابل أمريكية موجهة بالأقمار الصناعية. كما اعترفت بأنها لا تستطيع فعل أي شيء ضد الذخائر الروسية الموجهة.
اكتشف الخصائص الفنية للقنابل الموجهة الروسية والأمريكية التي تزن أكثر من 1000 كيلوغرام في فيديو المخطط المعلوماتي الذي أعده فريق “سبوتنيك”.
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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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