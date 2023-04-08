مقتل سائح وإصابة 6 آخرين بإطلاق نار في تل أبيب

قتل سائح أجنبي وأصيب 6 آخرون، مساء الجمعة، في عملية إطلاق نار مزدوجة على كورنيش مدينة تل أبيب، وسط تضارب الروايات حول ملابسات الحادث.

وقال مدير هيئة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء) إيلي بن آتسيل لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “تم تأكيد وفاة أحد المصابين في حادث إطلاق النار بتل أبيب”.

وأضاف، “في الحادث أصيب شخص آخر بجروح متوسطة و5 بجروح طفيفة”.

وبحسب الصحيفة “يتم التحقق إن كان الحديث يدور عن هجوم في ساحتين، في شارع كوبيمان وحديقة تشارلز كلور”.

وتابعت: “تم تحييد الإرهابي في مكان الحادث حيث وصلت العديد من القوات”، وهو ما أكدته هيئة البث الرسمية التي قالت إن المنفذ أصيب بجروح خطيرة.

מד”א: נקבע מותו של אחד הפצועים, ייתכן שמדובר במחבל@AnnaPines_ https://t.co/S0LuEQ2zwK — גלצ (@GLZRadio) April 7, 2023

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي على “تويتر”: “كان هناك إطلاق نار في منطقة تشارلز كلور في تل أبيب، وآخر في شارع كويبمان”.

חשד לפיגוע משולב בתל אביב בשתי זירות: 4 נפצעו – אנוש, בינוני ושניים קל | עדכונים שוטפים >> https://t.co/aBDhe9QGeb pic.twitter.com/g4dqCYij61 — כאן חדשות (@kann_news) April 7, 2023

ولا يزال الغموض يحيط بملابسات الواقعة حيث قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لاحقا: “تقرير أولي: دهست سيارة عدة أشخاص بالقرب من ممشى شارل كلور في تل أبيب وانقلبت”.

דיווח ראשוני: רכב דרס מספר אנשים סמוך לטיילת צ’רלס קלור בתל אביב והתהפך. נהג הרכב נוטרל — משטרת ישראל (@IL_police) April 7, 2023

وأضافت الشرطة أنه “تم تحييد سائق السيارة”، دون مزيد من التفاصيل.