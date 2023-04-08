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مقتل سائح وإصابة 6 آخرين بإطلاق نار في تل أبيب

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
قتل سائح أجنبي وأصيب 6 آخرون، مساء الجمعة، في عملية إطلاق نار مزدوجة على كورنيش مدينة تل أبيب، وسط تضارب الروايات حول ملابسات الحادث.

وقال مدير هيئة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء) إيلي بن آتسيل لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “تم تأكيد وفاة أحد المصابين في حادث إطلاق النار بتل أبيب”.
وأضاف، “في الحادث أصيب شخص آخر بجروح متوسطة و5 بجروح طفيفة”.
وبحسب الصحيفة “يتم التحقق إن كان الحديث يدور عن هجوم في ساحتين، في شارع كوبيمان وحديقة تشارلز كلور”.
وتابعت: “تم تحييد الإرهابي في مكان الحادث حيث وصلت العديد من القوات”، وهو ما أكدته هيئة البث الرسمية التي قالت إن المنفذ أصيب بجروح خطيرة.
من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي على “تويتر”: “كان هناك إطلاق نار في منطقة تشارلز كلور في تل أبيب، وآخر في شارع كويبمان”.
ولا يزال الغموض يحيط بملابسات الواقعة حيث قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لاحقا: “تقرير أولي: دهست سيارة عدة أشخاص بالقرب من ممشى شارل كلور في تل أبيب وانقلبت”.
وأضافت الشرطة أنه “تم تحييد سائق السيارة”، دون مزيد من التفاصيل.
وفي مقطع فيديو، ظهرت عناصر شرطة إسرائيليين وهم يطلقون النار على شخص ممدد على الأرض وإلى جواره سيارة مقلوبة على ظهرها.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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