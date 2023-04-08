نتنياهو يوجه الشرطة والجيش باستدعاء قوات الاحتياط عقب عملية تل أبيب

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة، الجيش وشرطة حرس الحدود باستدعاء قوات الاحتياط، عقب عملية إطلاق نار على كورنيش تل أبيب أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 6 وتحييد المنفذ.

وقالت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الرسمية: “وجه رئيس الوزراء نتنياهو الشرطة بتعبئة جميع سرايا حرس الحدود في الاحتياط والجيش الإسرائيلي لتعبئة قوات إضافية لمواجهة الهجوم الإرهابي”.

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وقتل شخص وأصيب 6 آخرون في عملية إطلاق نار يجرى التحقق فيما إذا كانت هجوما مزدوجا على كورنيش مدينة تل أبيب.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن القتيل هو سائح (لم تحدد جنسيته) عمره 30 عاما.

وأوضحت: “قُتل سائح يبلغ من العمر 30 عامًا مساء اليوم (الجمعة) بإطلاق نار على كورنيش تل أبيب، وأصيب ستة آخرون على ما يبدو بإطلاق نار وعملية دهس”.

مقتل سائح وإصابة 6 آخرين بإطلاق نار في تل أبيب

وأكدت الصحيفة أنه تم تحييد منفذ الهجوم وهو من سكان بلدة كفر قاسم العربية داخل الخط الأخضر، أي أنه يحمل الهوية الإسرائيلية.

وأضافت أن سيارة المنفذ انقلبت في حديقة شارل كلور، وقامت قوات الشرطة التي هرعت إلى المكان بإطلاق النار عليه.

ووفقا لهيئة الإسعاف الإسرائيلية، وقع الهجوم الأول في شارع يحزقئيل كويبمان، حيث أصيب سائحان بجروح طفيفة، وتم نقلهما إلى مستشفى ولفسون.